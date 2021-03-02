الامارات | "كنتاكي" تدافع عن رئيس برشلونة السابق بطريقة ساخرة

شكرا لقرائتكم خبر عن "كنتاكي" تدافع عن رئيس برشلونة السابق بطريقة ساخرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتهر الحساب الرسمي لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة العالمية "دجاج كنتاكي - إسبانيا" بالمشاركة بالتعليق على العديد من الأحداث الرياضية الكبرى التي تحدث في إسبانيا، ولم يكن خبر إيقاف رئيس نادي برشلونة السابق، جوزيف بارتوميو أمس، ليمر دون تغريدة منها.

ودافعت الشركة من خلال حسابها في "تويتر" عن باروتميو، حيث نشرت صورة ساخرة له، وقالت تحتها وكأن بارتوميو يرد على ضباط الشرطة حين قدموا لإيقافه: لا أعلم عن ماذا تتحدثون أيها الضابط، أنا موظف في "كي إف سي". وظهر بارتوميو في الصورة بشكل ساخر، وحظيت التغريدة بالعديد من المتابعات وإعادة النشر، بجانب إثارتها للجدل أيضا، بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "أس" الإسبانية اليوم. وقامت كذلك بنشر صورة لميسي مبتسماً، وهو يتابع صورة لبارتوميو.

يذكر أن بارتوميو أمضى ليل أمس بمركز للشرطة الإسبانية في "لوس كورتيس"، حيث يستمر إيقافه على ذمة قضية فساد تتعلق بعقد تم تفويته من قبل النادي إلى شركة علاقات عامة تدعى "إي 3 فينتشرز"، ومتورط معه في القضية بعض المسؤولين الآخرين.

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