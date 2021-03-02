شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجانى ساسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد حسام ميدو، المتحدث الإعلامي لبيراميدز، عن السبب الرئيسي وراء تراجع الفريق منذ بداية الموسم.

وقال ميدو في تصريحات إذاعية: «السبب الرئيسي وراء تذبذب نتائج بيراميدز يعود إلى مشاركة 6 أو 7 عناصر جديدة في التشكيلة الأساسية دفعة واحدة بالتزامن مع التعاقد مع مدير فني جديد».

وأضاف ميدو: «كان يجب عمل توازن، وليس الدفع بجميع اللاعبين في التشكيلة الأساسية في نفس الوقت».

وتابع: «لدينا طموحات كبيرة بالموسم الحالي، حيث نبحث عن التتويج بلقب الكونفيدرالية، كما سنسعى للتواجد في المراكز الأولى بالدوري».

وقال : «لا توجد أي مفاوضات مع فرجاني ساسي، وما تردد بشأن ذلك غير صحيح، ولم نتفاوض أيضا مع أي لاعب في الأهلي، كما لا توجد أي أزمة في شارة القيادة داخل الفريق حيث سيحملها عبدالله السعيد».

واختتم ميدو تصريحاته: «اشترطت على إدارة بيراميدز خلال التفاوض معي عدم التفكير في تعيين مدير فني للفريق في أي وقت».