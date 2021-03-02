شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد وليد سليمان قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس بيتسو موسميانى، المدير الفنى لفريق الأهلى، اصطحاب وليد سليمان نجم الفريق، في رحلة الكونغو لمواجهة فيتا كلوب المقررة يوم 16 مارس الحالى ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا وذلك بعدما زف طبيب الأهلى أحمد أبوعبلة خبرا سارا بتحديد موعد مشاركة الحاوى في التدريبات الجماعية عقب مباراة الأهلى والإسماعيلى المقررة يوم 10 من مارس الجارى في الجولة المؤجلة من الأسبوع الثانى عشر للدورى الممتاز.

ويعول بيستو موسيمانى على قدرة وليد سليمان في المشاركة أمام فيتا كلوب باعتباره من عناصر الخبرة داخل الأهلى وبمقدوره المساهمة مع باقى زملائه في تحقيق الفوز وإعادة التوازن داخل الأهلى بعد صدمة الخسارة من سيمبا التنزانى بهدف نظيف في الجولة الثانية لدور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

وحصل الأهلى على راحة سلبية، اليوم الثلاثاء، بسبب الإجهاد الذي ضرب اللاعبين نتيجة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية على الصعيدين المحلى والإفريقي وتقرر عودة الفريق للتدريبات غدا الأربعاء للتحضير لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى التي ستقام السبت المقبل في الجولة الثالثة لدور المجموعات الإفريقي.