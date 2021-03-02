شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة مصطفى محمد مع جالاتا سراى وأنقرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيكون النجم المصرى مصطفى محمد المحترف فى جالاتا سراى التركى على موعد مع تحدى جديد غدا الأربعاء أمام أنقرة، ويبحث الفرعون المصرى عن ممارسة هواتية فى تسجيل الأهداف لاستمرار مسيرتة القوية التى بدأها مع فريقه التركى منذ إنتقاله رسميا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة .

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وكان جلطة سراي قد فاز على أرضروم سبور بهدفين بقدم لاعب الزمالك السابق مصطفى محمد .

يحتل جلطة سراي صدارة الدوري التركي برصيد 57 نقطة من 26 مباراة، بينما يمتلك أنقرة جوجو 20 نقطة فقط من 25مباراة في المركز الأخير في ترتيب جدول الدوري.

وبات مصطفى محمد الملقب بالأناكوندا حديث الجميع بعدما خطف الأنظار سريعا بتألقة مع جالاتا سراى ونجاحه فى تسجيل 6 أهداف ليصبح تحت رادار الأندية الأوربية التى تسعى للتعاقد معه لتدعيم خط الهجوم بهداف مثل مصطفى محمد .