شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب سرعة تجهيز المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي من احمد ابو عبلة طبيب الفريق اطلاعه على حالة المصابين من اجل الإستعانة بهم خلال المباريات المقبلة على رأسهم وليد سليمان وناصر ماهر ومحمود متولى.

ويرغب المدير الفني في الإستفادة من امكانيات اللاعبين خلال المرحلة المقبلة لتحسين مستوى الفريق بعدما تراجع في المباريات الاخيرة.