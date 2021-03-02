شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي أو الإقالة.. الزمالك يمنح باتشيكو فرصة أخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مسؤولو نادي الزمالك، على اقالة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول، حال الهزيمة من الترجي فى المباراة المقبلة بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي، فى تونس على ملعب رادس، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة الأفريقية.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولو القلعة البيضاء، قرروا منح المدير الفني البرتغالي فرصة أخيرة للبقاء فى حالة الفوز على الترجي، وذلك بعد النتائج السلبية التى يحققها الفريق فى الفترة الأخيرة.

وكان الزمالك قد تعادل فى أول جولتين بدوري أبطال أفريقيا أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، إلى جانب التعادل السلبي مع وادي دجلة فى بطولة الدوري الممتاز.