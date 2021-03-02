شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يتعاقد مع مدرب جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية عن توقيع إدارة نادي الهلال مع البرازيلي جواو فيليبي للعمل مع مواطنه روجيرو ميكالي في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ووفقًا للصحيفة، فإن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، أنهت إجراءات التوقيع مع البرازيلي جواو فيليبي، المحلل الفني لأداء اللاعبين، بطلب من روجيرو ميكالي.

وكان المدرب روجيرو ميكالي طلب من إدارة الهلال منذ أسبوعين تقريبا، تدعيم طاقمه الفني بعدد من المساعدين، للعمل معه في مهمته الحالية لقيادة الزعيم حتى نهاية الموسم.