شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا قادر بشكل مختلف».. مهرجان كشفي لتنمية مهارات ذوي الهمم في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مكتب ذوى القدرات الخاصة والهمم، التابع لمديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية المهرجان الكشفى والارشادى الخامس للمديرية تحت شعار «أنا قادر بشكل مختلف»، والذى تستضيفه المدينة الشبابية في أبوقير شرق الإسكندرية بدءاً من اليوم الثلاثاء ويستمر حتى 6 مارس الجارى.

ويأتى استضافة الفعاليات في الإسكندرية في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حيث يشارك فيه 450 شاب وفتاة يمثلون 27 محافظة على مستوى الجمهورية من ذوي الهمم والقدرات الخاصة.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية إن المهرجان يجرى تنفيذه تحت شعار «أنا قادر بشكل مختلف» الإعاقات الذهنية على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 2 وحتى 6 مارس الجاري بالمدينة الشبابية بأبى قير.

"أنا قادر بشكل مختلف" .. مهرجان كشفي لتنمية مهارات ذوى الهمم بالمدينة الشبابية فى الاسكندرية (صور)

"أنا قادر بشكل مختلف" .. مهرجان كشفي لتنمية مهارات ذوى الهمم بالمدينة الشبابية فى الاسكندرية (صور)

"أنا قادر بشكل مختلف" .. مهرجان كشفي لتنمية مهارات ذوى الهمم بالمدينة الشبابية فى الاسكندرية (صور)

وأضافت «صفاء»، لـ«المصرى اليوم»، أن المهرجان يضم العديد من الفعاليات التي يجرى تنفيذها خلال فترة انعقاده، ليشمل أنواع الإعاقة سواء الذهنية أو الصمم ،ويهدف إلى توطيد أواصر الصداقة والتعارف بين المشاركين من ذوي القدرات والهمم من شتى محافظات الجمهورية، ووضع برامج لرفع المستوى لديهم، وتنمية مهارات ذوي الإعاقة وزيادة صقلهم بالخبرات الكشفية، علاوة على تفعيل شارات الهواية والخدمات العامة ورفع المستوى البدني لديهم، بالإضافة إلى تنشئة جيل جديد من القادة وتبادل الخبرات لأبنائنا من ذوي القدرات والهمم.

وأكدت أن المهرجان يأتي في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، إيمانا بقدراتهم ومواهبهم على شتى الأصعدة الرياضية والثقافية والفنية والكشفية.