شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال من داخل المستشفى: «اللهم إني أسألك من عظيم لطفك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي والكرة المصرية السابق، صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، يظهر فيها على سرير طبى داخل مستشفى، ويبدو أنه خضع لعملية، لكن دون أن يوضح تفاصيل الإجراء الطبى الذي خضع له.

وعلق رضا عبدالعال، على صورته داخل المستشفى: «اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيني وتمدني بالصحة والعافية»، وطالب متابعيه بالدعاء له.

رضا عبدالعال في المستشفى