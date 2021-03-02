شكرا لقرائتكم خبر عن البدري يرفض ضم محمد عبد المنصف للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، ضم محمد عبدالمنصف حارس مرمى وادي دجلة رغم تألقه مع فريقه خلال مباريات الدوري الممتاز باعتبار كبر سنه.

ويضع الجهاز الفني كلا من محمد الشناوي حارس الأهلي، ومحمد أبوجبل، حارس الزمالك، ومحمد بسام حارس طلائع الجيش ومحمود عبدالرحيم جنش حارس الزمالك ضمن المرشيحن للانضمام إلى المعسكر المقبل المقرر إقامته 22 مارس المقبل استعدادًا لمواجهتي جزر القمر وكينيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.