شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا» يدرس الرحيل عن الاهلي نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق الكروي الأول بالاهلي الرحيل بنهاية الموسم الجاري لرغبته في خوض تجربة الإحتراف الخارجي مرة أخرى.

وسبق لكهربا اللعب في الدوري السعودي مع اتحاد جدة، كما لعب في سويسرا وتركيا والبرتغال فترة قصيرة.

وأكد كهربا لمقربين منه أنه يبحث عن عرض خارجي يقنع به المسؤولين في الأهلي على تركه يخوض تجربة الاحتراف، والرحيل بنهاية الموسم كما أن الازمات الأزمات التي مر بها الفترة الأخيرة مع الشناوي والسولية سببًا في تفكيره بتلك الخطوة.