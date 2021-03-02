شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مكسبي الفضائية تعتذر لمشاهديها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتذرت قناة مكسبي الفضائية إلى مشاهديها بسبب توقف البث الفضائي الخاص بها، بسبب ما ذكرته عن حدوث عطل فني في القناة أدي إلى توقف البث، وبذلك تصبح جميع قنوات مكسبي الثلاثة الجديدة والقديمة متوقفة عن البث الآن.

وأوضحت القناة أن العطل الفني الذي حدث هو عطل فني من القمر الصناعي الذي تبث منه قناة مكسبي الفضائية وهو القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي: نايل سات- تردد القناة: 11411- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500- معدل التصحيح 4/3 .

وكانت مجموعة قنوات مكسبي أعلنت عن تشغيل قناتين جديدتين هما قناة مكسبي سبورت 1 وكذلك قناة مكسبي سبورت 2 الفضائيتين إلا أنها عاودت الإعلان عن وقف تشغيل القناتين خلال مرحلة البث التجريبي وأنها ستقوم بتغيير تردد القناتين الجديدتين حتى يتمكن مشاهدي بعض الدول التي لم يصلها البث للقناتين الجديدتين من التقاط البث وكذلك الشكاوي من عدم وضوح الصورة.

وكانت القتانتين الجديدتين مكسبي سبورت 1 و2 تم بثهما عبر الترددين التاليين قبل توقف البث والإعلان عن تغييره:

القمر الصناعي: نايل سات- التردد: 11095- الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات- التردد: 11595- الاستقطاب: رأسي .

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