شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين على ردار الاهلي في الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رشحت لجنة التخطيط بالنادي الاهلي برئاسة محسن صالح أربعة لاعبين للإنضمام الى صفوف الفريق الكروي الاول بداية من الموسم المقبل على رأسهم حسام حسن مهاجم سموحه، وعبد الله بكري، لاعب بيراميدز، وكريم العراقي لاعب المصري، ومحمود مرعي لاعب وادي دجلة.

وأعتبرت لجنة التخطيط أن الرباعي من أفضل اللاعبين في الدوري الممتاز، ويمكنهم ارتداء الفانلة الحمراء.

وترغب لجنة التخطيط في عقد جلسة مع موسيماني المدير الفني للتحدث معه حول امكانية ضم اللاعبين الأربعة والدخول في مفاوضات معهم خلال المرحلة المقبلة.