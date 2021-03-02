مصدر بالأهلي لمصراوي: الكشف عن مشروع استثماري جديد خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن مجلس الإدارة انتهى من من كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع الإستثماري الجديد "Al Ahly Online Store" الذي سيتم الكشف عن تفاصيله خلال أيام قليلة.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم الثلاثاء أن كل الأمور قد انتهت، وسيتم إزاحة الستار عن هذا المشروع خلال أيام ليكون متاحاً لجماهير النادي.

وأضاف أن فكرة المشروع قائمة على التطور الذي يشهده النادي خلال السنوات الماضية لمواكبة كل ما يحدث في العالم وتماشياً مع بعض الأمور التي من بينها إجراءات فيروس كورونا.

وأوضح أن المشروع عبارة عن متاجر للنادي "أونلاين"، تتيج لجماهير الأهلي إقتناء كل ما تريد سواء قمصان الفريق أو الملابس الخاصة بالأهلي وقمصان بتوقيع اللاعبين أو البوم الأهلي وكل ما يخص القلعة الحمراء.

واختتم المصدر تصريحاته، أن الفكرة إستثمارية دون شك لكن الهدف الأسمى منها هو ربط الأهلي بجماهيره الكبيرة التي يفخر ويعتز بها ويسعي دوماً لزيادة تلك العلاقة القوية.