مصدر بالأهلي لمصراوي: الكشف عن مشروع استثماري جديد خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن مجلس الإدارة انتهى من من كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع الإستثماري الجديد "Al Ahly Online Store" الذي سيتم الكشف عن تفاصيله خلال أيام قليلة.
وقال مصدر بالأهلي في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم الثلاثاء أن كل الأمور قد انتهت، وسيتم إزاحة الستار عن هذا المشروع خلال أيام ليكون متاحاً لجماهير النادي.
وأضاف أن فكرة المشروع قائمة على التطور الذي يشهده النادي خلال السنوات الماضية لمواكبة كل ما يحدث في العالم وتماشياً مع بعض الأمور التي من بينها إجراءات فيروس كورونا.
وأوضح أن المشروع عبارة عن متاجر للنادي "أونلاين"، تتيج لجماهير الأهلي إقتناء كل ما تريد سواء قمصان الفريق أو الملابس الخاصة بالأهلي وقمصان بتوقيع اللاعبين أو البوم الأهلي وكل ما يخص القلعة الحمراء.
واختتم المصدر تصريحاته، أن الفكرة إستثمارية دون شك لكن الهدف الأسمى منها هو ربط الأهلي بجماهيره الكبيرة التي يفخر ويعتز بها ويسعي دوماً لزيادة تلك العلاقة القوية.