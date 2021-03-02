تقارير: بارتوميو يُدلي بشهادته في قضية "بارسا جيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أمضي جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة السابق ليلة في السجن بعدما تم القبض عليه أمس الاثنين لاتهامه في القضية المتعارف عليها باسم "بارسا جيت".

وتواجدت الشرطة الوطنية داخل مكاتب "كامب نو" للتحقيق والبحث حول الملفات المتعلقة بالقضية المعروفة بإسم "بارسا جيت"، حيث تبحث الشرطة عن مزيد من الأدلة للتحقيق في القضية المشهورة بشأن مواقع التواصل الاجتماعي التي تشوه صورة بعض رموز ولاعبي النادي الكتالوني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن بارتوميو الرئيس السابق لنادي برشلونة ومستشاره جومي ماسفرير، تم اعتقالهما أمس بتهمة ارتكاب جرائم إدارة غير عادلة وفساد.

وقالت الصحيفة الكتالونية اليوم الثلاثاء: "بعد قضاء ليلة في مركز الشرطة، تم نقل بارتوميو ومستشاره إلى المحكمة في تمام التاسعة صباحا للإدلاء بشهادتهما أمام القاضي".

جدير بالذكر أنه تم الإفراج أمس عن أوسكار جراو المدير التنفيذي ورومان جوميز بونتي المدير القانوني بشكل مؤقت لكنهما ما زالا جزءًا من التحقيقات.