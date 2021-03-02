مصدر لمصراوي: إيقاف مسحات الحكم.. واتجاه لتغريم الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، أنه قد تم إيقاف خضوع الحكام لـ"المسحة الطبية" للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان مصدر، قد سبق وصرح لـ"الخليج 365" أن اتحاد الكرة، قرر تعليق "المسحات الطبية" للأندية، على أن تتحمل الأندية تكاليف المسحات.

وأشار المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "تم إيقاف القرار الخاص بخضوع الحكام للمسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا للحكام قبل المباريات".

وتابع "لا يوجد أي قرار رسمي بعد صدر بشأن موقف اتحاد الكرة من الأندية بعد تعليق المسحات، والاجراءات التي ستتم حال لم تقم الأندية بعمل مسحات قبل المباريات".

وواصل المصدر تصريحاته قائلاً "هناك مراقب طبي للمباريات، هو المسؤول عن رفع تقرير لمراقب المباراة أو المنسق العام بشأن قيام النادي من عدمه بإجراء مسحة طبية".

واختتم "المنسق أو مراقب المباراة يرفع التقرير للجنة الثلاثية لبحث الأمر واتخاذ ما هو مناسب من قرارات بشأن النادي الذي لن يخضع فريقه لمسحات كورونا، الاتجاه هو تغريم الأندية مالياً".