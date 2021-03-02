"على الإدارة التحقيق".. عضو تنفيذية الزمالك يوضح ملابسات قضية شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك على القضية التي أُثيرت مؤخرًا والمتعلقة بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول ونادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وكان شيكابالا قد انضم إلى صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي في صيف 2014 إلا أنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة قبل أن ينقطع عن التدريبات، ليقرر بعد ذلك العودة إلى مصر وتحديدًا من بوابة فريقه الحالي الزمالك.

وفُرضت غرامة مالية على الزمالك في شهر أبريل الماضي قدرها 500 ألف يورو، بسبب تأخر النادي الأبيض في دفع مستحقات قيمة صفقة شيكابالا.

وعلق السمري على القضية عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلا: "ورد خطاب من الفيفا يهدد الزمالك بخصم 6 نقاط والحرمان من فترتين قيد في حال عدم تسديد 800 ألف دولار ( ما يعادل 12.5 مليون جنيه) لنادي سبورتنج لشبونة قبل 25 مارس الحالي".

وأضاف: "شيكابالا أمضي أكثر من موسمين لا يتقاضي مقابل عقده ليسدد النادي الغرامة، وفي الوقت الذي شكك رئيس المجلس الموقوف في الموضوع ووصفه بالكذب والافتراء من اللجنة واثارة الموضوع لتشويه المجلس وان هذا الموضوع من 4 سنوات".

وتابع: " في الحقيقة هناك قضية فعلا وتم خصم المبالغ من اللاعب، عموما الموضوع لا يخرج عن امرين.. خصمت ولم تسدد فاين هى ؟! أو سُددت ومطلوب أن يؤكد المجلس الموقوف بالأدلة والمستندات ذلك للرد على خطاب الفيفا".

وأتم: "فى عدم وجود هذه المستندات فعلى ادارة النادي التحقيق وتقديم بلاغ للنيابة والتفاوض المباشر مع النادي البرتغالي ، الامور لا تتحمل اكثر من ذلك".