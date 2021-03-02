هشام يكن: هناك أيادي خفية تحاول تشويه الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

انتقد هشام يكن، لاعب الزمالك السابق، الطريقة التي أدار بها جايمي باتشيكو مواجهة الفريق الأخيرة أمام وادي دجلة والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال يكن في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" مستوى بنشرقي تراجع مؤخرا، وقرار خروجه من الملعب أمام وادي دجلة خاطيء، و لماذا ترك عبدالله جمعة يسدد في وجود محمود علاء وأوباما وساسي في الملعب بعد خروج بنشرقي؟".

وتابع:" ظهور بعض الأيادي الخفية التي تسعى لتعطيل مسيرة الزمالك، وتحاول التلاعب ببعض اللاعبين لاحداث تخطبات في الفريق".

وأكمل لاعب الزمالك السابق:" لو خسرنا البطولات التي يشارك بها الفريق هذا الموسم سيكون هناك غضب جماهيري كبير، لذلك أطالب اللاعبين بنسيان ما حدث والتركيز في مباراة الترجي التونسي المقبلة بدوري أبطال إفريقيا".

واستطرد:" لاعبو الزمالك لا يعلمون رأسهم من أقدامهم وهناك صراع موجود على سوشيال ميديا وهناك البعض يحاول تشوية صورة الزمالك".

وأتم تصريحاته:" الجماهير كلها تعشق ساسي لكن هناك مغالاة في الأسعار في ظل ظروف كورونا، نحن البلد الوحيدة التي ترفع أسعار اللاعبين، ولابد ان يتراجع اللاعب عن موقفه لأن المشكلة ستزداد في وجود بعض العناصر المحترفة الأخرى وسيطالبوا برفع عقودهم أيضا".