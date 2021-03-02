مدرب وادي دجلة: نتائجنا "مُحيرة".. وعبد المنصف يستحق التواجد في المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد عبد الواحد، المدرب العام لوادي دجلة، أنه من أسباب تعادل فريقه أمام وادي دجلة هي الدوافع لبعض اللاعين للظهور بشكل جيد أمام الكبار.

وتألق محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة وتصدى للعديد من محاولات الزمالك بالإضافة إلى ضربة جزاء، ليتسبب في انتهاء لقاء الفريقين بالتعادل (0-0) في لقاء الجولة 14 في الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد المنصف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" حققنا نتائج ايجابية مع الفرق الكبيرة بالتعادل أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز".

وأضاف:" شيء محير تقديم نتائج إيجابية أمام الكبار ونخسر من الفرق الصغيرة، وليس منطقي هذا الأمر في الكرة".

وأكمل:" المدرب الحالي لوادي دجلة لا يعتمد على التحضير الكثير من الخلف، ويختلف عن المدارس التي سبقته في تدرب الفريق".

وتابع:" المدرب استلم المهمة في وقت سيء ولم يكن قد تعرف على اللاعبين جيدا وموقفنا صعب في الدوري واللاعبين يعلموا ذلك".

واستطرد:"اتمنى التعادل أمام الزمالك يكون دفعة قوية للفريق وشيء جيد من الناحية المعنوية لعودة الثقة للاعبين ".

وأتم تصريحاته:" محمد عبد المنصف يستأهل التواجد في المنتخب، كان له دور في تواجدنا في الدوري خلال المواسم الماضي وفي هذا السن الحفاظ على المستوى صعب جدا".

ورفع الزمالك رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة مؤقتاً بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 3 مباريات أقل لو فاز بهم سيتخطى الأبيض بفارق 3 نقاط، بينما رفع دجلة رصيده إلى 8 نقاط فقط ليظل في المركز الأخير في الدوري.