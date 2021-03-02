تخطيط الأهلي تجتمع بموسيماني في "التوقف الدولي" لبحث طلباته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تنتظر فترة التوقف الدولي، من أجل بحث ومناقشة بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء بشأن مطالبه والأمور المتعلقة بالفريق.

ويستعد الأهلي حالياً لمواجهة فيتا كلوب السبت المقبل في مجموعات دوري الأبطال، ثم يواجه الأربعاء نظيره الإسماعيلي في الدوري، ويطير بعد ذلك لملاقاة فيتا كلوب في الكونغو بأفريقيا.

وأشار المصدر في تصريحاته لمصراوي، الى أن الوقت الحالي يعاني الفريق من ضغط مباريات، وبالتالي لا يوجد فرصة جيدة لعقد سلسلة من الاجتماعات من أجل بحث كل سبل تدعيم الفريق.

وقال المصدر، أن موسيماني سبق وحدد طلبه فيما يخص مركز رأس الحربة، ولجنة التخطيط تريد أيضاً مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالمراكز الأخرى التي تحتاج لتدعيم وعرض بعض الأسماء على المدرب لتقييم الأمر.

واختتم المصدر، أن الهدف من الاجتماعات المرتقبة هو مناقشة كل الأمور المتعلقة بالفريق والتدعيمات، للعمل في الوقت المناسب على تلبية تلك الاحتياجات وتوفير كل ما يريده الجهاز الفني بقيادة موسيماني.