الدوري المصري | ماذا قال مدرب وادي دجلة بعد التعادل مع الزمالك؟

أكد ماريو سالاس المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن التعادل السلبي الذي حققه فريقه أمام الزمالك، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشر من الدوري المصري، جاء نتيجة التركيز الشديد للاعبيه.

وقال ماريو سالس في مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن لاعبي فريقه كانوا أذكياء بالحصول على نقطة التعادل أمام فريق كبير بحجم الزمالك.

وأضاف أنه سيبدأ بالبناء على نقطة مباراة الزمالك، وسيعمل على علاج الأخطاء والسلبيات في مباراة اليوم، معربًا عن رضاه عن نتيجة لقاء اليوم.

ويحتل وادي دجلة المركز الأخير في ترتيب الدوري المصري برصيد ثماني نقاط، فيما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 30 نقطة.