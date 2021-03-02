- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد ماريو سالاس المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن التعادل السلبي الذي حققه فريقه أمام الزمالك، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشر من الدوري المصري، جاء نتيجة التركيز الشديد للاعبيه.
وقال ماريو سالس في مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن لاعبي فريقه كانوا أذكياء بالحصول على نقطة التعادل أمام فريق كبير بحجم الزمالك.
وأضاف أنه سيبدأ بالبناء على نقطة مباراة الزمالك، وسيعمل على علاج الأخطاء والسلبيات في مباراة اليوم، معربًا عن رضاه عن نتيجة لقاء اليوم.
ويحتل وادي دجلة المركز الأخير في ترتيب الدوري المصري برصيد ثماني نقاط، فيما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 30 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري المصري | ماذا قال مدرب وادي دجلة بعد التعادل مع الزمالك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.