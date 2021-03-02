اليويفا يقرر تبادل توتنهام ودينامو زغرب لمباراتيهما في الدوري الأوروبي

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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الإثنين إنه قرر تبادل مواجهتي الذهاب والأياب بين توتنهام هوتسبير ودينامو زغرب الكرواتي في دور الستة عشر بسبب مباراة آرسنال في البطولة ذاتها.
وكان من المفترض أن يلعب كل من توتنهام وأرسنال، الذي سيواجه أولمبياكوس اليوناني في دور الستة عشر، مباراة الذهاب خارج ملعبيهما في 11 مارس والإياب في لندن في الأسبوع التالي.
وبصفته بطل الكأس المحلية مُنحت الأولوية لأرسنال ومن ثم سيخوض مباراة الإياب على أرضه.
وقال اليويفا في بيان “يعلن اليويفا أن مباراتي الذهاب والإياب في دور الستة عشر بالدوري الأوروبي بين دينامو زغرب وتوتنهام هوتسبير تم تبادلهما، المباراتان ستقامان في لندن وزغرب على الترتيب”.
وسيرحب توتنهام بالقرار إذ كان يريد تفادي السفر خارج البلاد قبل مواجهة أرسنال في الدوري في 14 مارس.
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