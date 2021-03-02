إصابة أحد أفراد طاقم الفريق الأول في يوفنتوس بفيروس كورونا

إصابة أحد أفراد طاقم يوفنتوس بفيروس كورونا! - صور Reu أعلن يوفنتوس بطل إيطاليا اليوم الإثنين إصابة أحد أفراد الطاقم في الفريق الأول بفيروس كورونا. وتأتي الأنباء قبل مواجهة بين يوفنتوس وضيفه سبيتسيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في تورينو. وقال النادي في بيان “خلال الفحوص التي يجريها النادي طبقًا للبروتوكولات المتبعة ظهرت حالة إصابة بكوفيد-19 لفرد من الطاقم يخضع حاليًا للعزل الذاتي. وأضاف “النادي على اتصال دائم بالسلطات الصحية المختصة لتطبيق القواعد بما يسمح بأستمرار التدريبات والمنافسات”.

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