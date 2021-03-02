شكرا لقرائتكم خبر عن بايرين ميونخ يخطط للتعاقد مع المدافع السنغالي كوليبالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط نادي بايرن ميونيخ الألماني لرفع تكلفة تحصين الخط الخلفي لفريقه الأول لكرة القدم إلى 88 مليون يورو، بالتعاقد مع السنغالي خالد كوليبالي، قلب دفاع نابولي الإيطالي، مقابل 45.1 مليون، بعد اتفاقه مع الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع لايبريج الألماني، للانضمام إليه الموسم المقبل مقابل 42.82 مليون.

واربتط اسم كوليبالي، 29 عامًا، بالانتقال إلى ناديي مدينة مانشستر الإنجليزي، لكونه واحدًا من ألمع اللاعبين في مركز قلب الدفاع في القارة الأوروبية، لكنَّ صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية كشفت، عن أن ريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، وفالي رمضاني، وكيل اللاعب، اجتمعا لمناقشة العرض البافاري، الذي جاء أقل من الرقم الذي يطلبه نابولي، لكن في ظل الآثار الاقتصادية لكورونا، يمكن أن يكون هناك بعض التنازلات.

وأوضحت الصحيفة، أن البايرن يهدف إلى مزج خبرة كوليبالي مع حداثة سن أوباميكانو، 22 عامًا، لتكوين مزيج فريد من القوة البدنية والذهنية العالية، إضافة إلى وجود الألماني جيروم بواتيج، بعد أن تقرَّر رحيل النمساوي ديفيد آلابا عند نهاية عقده. وكان مانشستر سيتي ابتعد عن كوليبالي بعد تعاقده مع البرتغالي روبن دياز، فيما لا يزال يونايتد يبحث عن لاعب يجيد اللعب بالقدم اليسرى لضمِّه إلى الإنجليزي هاري ماجواير.