شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين من الفتح يمثلون «الأخضر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - انضم 10 من لاعبي نادي الفتح في الفئات السنية إلى المنتخبات الوطنية، حيث استدعت إدارة المنتخب السعودي درجة الناشئين 5 لاعبين للانضمام إلى المعسكر الإعدادي المقام بمدينة الدمام استعداداً لتصفيات آسيا 2022.

كما استدعت إدارة منتخب الشباب مواليد 2003 خمسة لاعبين أيضا للانضمام إلى المعسكر الإعدادي المقام في منطقة القصيم، استعدادا للاستحقاقات القادمة لمنتخب الشباب. واللاعبون المستدعون لمنتخب الناشئين هم الخماسي: محمود البريه، عبدالعزيز الدباس، حسن العبود، محمد آل درويش، وعمار الهديبي، فيما استدعى منتخب الشباب مهند اليحيى، فواز الحمد، أيمن الجليدان، فيصل العبدالواحد، وعلي المسعود.