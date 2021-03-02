شكرا لقرائتكم خبر خضوع هارفي بارنز لعملية جراحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي برندان رودجرز إن اللاعب هارفي بارنز سيكون على الأرجح بحاجة إلى عملية جراحية إثر إصابته في الركبة، وهو ما يشير إلى غياب اللاعب لفترة طويلة.

وتعرض بارنز (23 عاما)، الذي قدم عروضا قوية ليصبح مرشحا بقوة للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي في كأس الأمم الأوروبية المقررة هذا العام، للإصابة بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني من المباراة التي خسرها ليستر سيتي أمام أرسنال 1 / 3 أمس الأول في المرحلة الـ26 من الدوري.

وأعلن رودجرز تفاقم مشكلة الإصابة التي بدأ بارنز يعاني منها في وقت سابق فبراير الماضي.

وقال مدرب فريق ليستر سيتي الذي تأثر بشكل كبير بأزمة الإصابات «هي ليست أخبارا جيدة، يبدو أنه سيحتاج إلى عملية جراحية، وسيغيب لستة أسابيع على الأقل».

وأضاف «أعتقد أن الإصابة حول الغضروف»، وأوضح المدرب أن بارنز كان قد تعرض لالتحام قوي بركبتيه قبل أسابيع قليلة وقد تفاقمت إصابة اللاعب في مباراة أمس، وقد وصف المدرب ذلك بأنه أمر سيئ للاعب وضربة كبيرة للفريق.

وأشار رودجرز إلى أنه سيعرف المزيد عن حالة الإصابة.

وانضم بارنز إلى قائمة الإصابات بفريق ليستر، والتي تضم بالفعل جيمس ماديسون وجيمس جاستين وويسلي فوفانا وأيوزي بيريز ودينيس باريت وويس مورجان.

وشهدت مباراة أمس الأول أيضا أمام أرسنال خروج المدافع جوني إيفانز بسبب مشكلة في الكاحل، وقد كشف رودجرز أنه سيخضع للأشعة للوقوف على حالة الإصابة.