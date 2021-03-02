بطولة مصر: الزمالك يتعثر أمام دجلة

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القاهرة: سقط الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه وادي دجلة في ختام منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم الاثنين.

وبتلك النتيجة أنهى وادي دجلة مسلسل هزائمه المتتالية رافعاً رصيده إلى 8 نقاط وإن بقي متذيلاً ااترتيب في المركز الثامن عشر، فيما رفع الزمالك رصيده إلى 30 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط فقط عن غريمه وملاحقه الأهلي الذي يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة.

وفرض الزمالك سيطرته على الشوط الأول، وكاد المغربي أشرف بنشرقي يضع فريقه في المقدمة (5) مستغلاً خطأ دفاعياً، فاستخلص الكرة وانفرد لكنه سدد في قدم الحارس.

مع مرور الوقت تخلى لاعبو دجلة عن تراجعهم الدفاعي وشكلت هجماتهم المرتدة خطورة على مرمى الزمالك.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك (87) بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد إثر لمسة يد من البديل حسام عرفات، أهدرها البديل عبدالله جمعة (89).

وفي مباراة أخرى، حقق إنبي فوزاً صعباً على مضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف على ملعب الاسكندرية، في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة الرابعة.

وسجل هدف فوز إنبي رامي صبري (18 من ركلة جزاء)، رافعاً رصيد فريقه إلى 22 نقطة تقدم بها إلى المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 18 نقطة في المركز العاشر.