شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد عبد المنصف "كل ما يكبر يحلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوم بعد الآخر، يثبت محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادى دجلة، أنه حارس من طراز فريد، بل وتنطبق عليه مقولة "كل ما يكبر يحلى"، فى ظل تألقه خلال الفترة الأخيرة فى حراسة عرين الفريق الدجلاوى، حيث إنه قدم أفضل مستوياته فى لقاء الزمالك الذى أقيم أمس، وشهد التعادل السلبى لكلا الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى، خاصة أنه دافع عن مرماه ببراعة أمام هجمات الفريق الأبيض، وتصدى لركلة جزاء حاسمة فى الدقيقة 88.

محمد عبد المنصف يبلغ من العمر 44 عاما، ولكنه لا يزال يقدم مستويات قوية جدا فى حراسة المرمى، ويمتلك خبرات كبيرة من خلال مسيرته على مدار تاريخه الكروى، حيث إنه لعب لأندية الزمالك والجونة وإنبى وأخيرا وادى دجلة، مما أثقل أداؤه فى الساحرة المستديرة، على الرغم من تقدمه فى العمر.

وكشف محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة عن سعادته بالتعادل الذي حققه فريقه أمام الزمالك، مضيفا فى تصريحات أنه ينتهج المدرسة الألمانية في حراسة المرمي، وهي السبب في تألقه مؤخرا.

كما أكد عبد المنصف، أن المباريات الكبيرة تحتاج لحراس مرمي يمتلكون الخبرة الكافية، وهو ما كان السبب في نجاحه اليوم بحماية مرماه من أهداف الزمالك، مشددا على أن عامل السن لا يمثل له عنصرا سلبيا، ولكنه يمنحه دافع أكبر مستغلا خبرات 25 سنة لعب في الدورى الممتاز.

ويرصد الخليج 365 لقطات للحار محمد عبد المنصف فى الصور التالية: