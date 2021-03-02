شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تنفذ نصيحة محمد صلاح قبل المشاركة في بطولة دبي للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت نجمة التنس ميار شريف عن تنفيذها لنصحية الدولى محمد صلاح، نحم ليفربول الإنجليزى، قبل سفرها بأيام للمشاركة في بطولة دبى 8- 14 مارس.

وتحتل ميار شريف المركز الـ114 في التصنيف العالمى للاعبي التنس المحترفات.

كان محمد صلاح نصح نجمة مصر في التنس ميار شريف بالتفكير قبل النوم كثيرا في التدريب وينصحها بتطوير العقلية.

وتأمل ميار شريف في تحقيق نتائج جيدة خلال البطولة المقبلة لتحسين ترتيبها العالمى تحتل ميار المركز الـ 114 عالميا، حيث فازت اللاعبة اليونانية في المجموعة الأولى 6\0، وفى المجموعة الثانية 6\3.

وقررت ميار شريف التحضير للبطولة المقبلة بشكل مختلف من أجل علاج الأخطاء التي وقعت فيها مؤخرا وتسببت في خسارتها في استراليا المفتوحة وبطولة قطر الدولية، وتحظى ميار بشعبية كبيرة بعد نجاحها في كتابة تاريخ جديد في عالم التنس.