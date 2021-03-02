شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات بيراميدز مع كريم العراقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد التابعي فاروق، وكيل كريم العراقي، لاعب المصري، أن الأخير لم يتمرد وملتزم في التدريبات الفردية وفقا لتعليمات الجهاز الفني.

وأضاف في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورت» أن كريم تحت أمر النادي ويرحب بالتوقيع على بياض لتجديد عقده، مشيرا إلى أن إدارة المصري رفضت وضعه مع الفئة الأولى.

وقال: «إدارة المصري اتفقت على بيع العراقي لبيراميدز وتتفاوض على ذلك، واللاعب فوجئ بذلك خاصة أن النادي رفض عرضا برتغاليا لضمه في الموسم الماضي».

في السياق، نفى عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة المصري، ما ردده وكيل اللاعب وقال في تصريحات تلفزيونية إن «كريم معاقب لعدم التزامه في معسكر المصري قبل مباراة البنك الأهلي».

وأضاف: «إدارة المصري وافقت على وضعه في الفئة الأولى ولكن كريم طلب مهلة للتفكير ولم يحسم موقفه»، نافيا ما تردد عن رغبة المصري في بيعه لبيراميدز وأن ادارة النادي تخطط لاحتراف كريم بالخارج وطالبته بإيجاد عرض.

وتابع: «اللاعب يردد دائما أن الأهلي يريده وأن وجوده في المصري هو العقبة».

واختتم حلبية بأن «العراقي أمامه فرصة لإثبات حسن النوايا بتجديد عقده الذي ينتهي في الموسم المقبل، وأن عليه الحضور لعقد جلسة بدون وكيله للاتفاق على كافة الأمور».