شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يلتقي سموحة على ستاد خالد بشارة في الغردقة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة نظيره فريق سموحة في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم في مباراة صعبة وقوية على الفريقين.

يدخل فريق الجونة اللقاء بقيادة مدربه رضا شحاتة، بطموح وآمال الفوز، بعد أن تراجعت نتائج الفريق خلال الفترة الماضية بعد انطلاقة الدوري واحتلال الفريق للمركز الثالث خلف الأهلي والزمالك.

في المقابل، يدخل فريق سموحة السكندري بقيادة الطموح أحمد سامي، وعينه على تحقيق الفوز وإحراز الثلاث نقاط للذهاب نحو المنطقة الدافئة بجدول المسابقة والوصول للمربع الذهبي ومنافسة الكبار هذا الموسم.

ويحتل فريق الجونة المركز السابع برصيد ٢٠ من ١٤ مواجهة حقق خلال الفوز في ٥ وتعادل في ٥ مباريات وخسر في ٤ مواجهات، فيما يحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد ١٨ نقطة من ٣ انتصارات و٩ تعادلات وخسارة وحيدة وهو أكثر فرق الدوري تحقيقا للتعادل ولعب ١٣ مباراة.