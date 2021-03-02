الشارقة الإماراتي يستفيد من خبرات عصام الحضري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حرص عصام الحضري، حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، على شكر مجلس إدارة نادي الشارقة الإماراتي، بعد تواجده هناك لنقل خبرات لحراس المرمى.

ونشر الحضري مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع تويتر خلال تواجده في نادي الشارقة الإماراتي مع عدد من اللاعبين في النادي.

وعلق الحضري على الصور قائلا:" أتقدم بالشكر الى سعادة علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الرياضي وشركة كرة القدم برئاسة الأخ عبدالله العجله واخوانه الأعضاء لإتاحة الفرصة لتقديم خبراتي في تطوير منظومة حراسة المرمى بنادي الشارقة برفقة الكابتن حسن اسماعيل مشرف الحراس".

وأتم عصام الحضري:" تمنياتي بالتوفيق للكرة الإمارتية".