"نريد تنظيم المونديال".. رئيس وزراء بريطانيا يعلن جاهزية بلاده لـ"يورو 2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

عرض بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أن تستضيف بلاده مباريات إضافية ببطولة أمم أوروبا (يورو 2020) التي تقام هذا الصيف.

وقال جونسون في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية :" نحن نستضيف بطولة أمم أوروبا. نستضيف الدور قبل النهائي والنهائي".

وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قال :"إذا كانت هناك أي مباريات ينبغي استضافتها، نحن جاهزون لاستضافتها بكل تأكيد".

وبسبب المشاكل الحالية التي تسبب بها فيروس كورونا، يتم دراسة حلول أخرى لتنظيم البطولة. حتى الآن، حصل أكثر من ثلث البالغين في بريطانيا على لقاح فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مؤخرا أنه ملتزم بتنظيم البطولة الأوروبية وفقا لشكلها المعلن من قبل ، وذلك بعد تأجيلها لمدة عام، في 12 مدينة بـ12 بلدا.

وأكد متحدث رسمي بأسم جونسون الاسبوع الماضي :"نركز على المباريات التي ينبغي لعبها في المملكة المتحدة".

ومن المقرر أن تستضيف لندن ثلاثة مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الستة عشر ومباراتين في الدور قبل النهائي، والمباراة النهائية التي تقام يوم 11 يوليو المقبل.

وتستضيف مدينة جلاسكو الاسكتلندية ثلاثة مباريات في الدور التمهيدي ومباراة في دور الستة عشر.

وفي مقابلة مع صحيفة "ذا صن" أكد جونسون على أن بريطانيا العظمى تريد استضافة كأس العالم 2030 مع إيرلندا.

وقال رئيس الوزراء :"نحن مهتمين للغاية بجلب كرة القدم إلى موطنها في 2030. أعتقد أنه المكان الأمثل لها".

وأضاف :"إنه الوقت المناسب. سيكون شيئا رائعا للغاية للبلاد".