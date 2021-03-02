عبد المنصف: لم أتوقع تقدم عبد الله جمعة لتسديد ركلة جزاء الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادي دجلة، أنه شعر بالراحة لتقدم اللاعب عبدالله جمعة لتسديد ركلة جزاء الزمالك في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتألق محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة وتصدى للعديد من محاولات الزمالك بالإضافة إلى ضربة جزاء، ليتسبب في انتهاء لقاء الفريقين بالتعادل (0-0) في لقاء الجولة 14 في الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد المنصف في تصريحات إذاعية لـ"أون سبورت اف ام" :" شعرت بالراحة لتقدم عبدالله جمعة لتسديد ركلة الجزاء، وكنت أتوقع أحد من اللاعبين المعروفين بتسديد ركلات في الزمالك ".

وأضاف:" قبل مواجهة بيراميدز كنت أركز على عبدالله السعيد ورمضان صبحي ولم أكن أتوقع تقدم أحمد سامي ورغم ذلك تصديت للكرة بنجاح، وأيضا هذا ما حدث مع الزمالك".

وتابع:" مع الزمالك لم اشاهد ركلات جزاء لعبدالله جمعة وكنت مذاكر أشرف بنشرقي ومحمود علاء، وحاولت أن اتذكر طريقة تصويب عبدالله لركلات الجزاء لكن في النهاية قررت التركيز مع اللعبة والتحرك نحو الكرة بعد التصويب".

وأتم:" مع منتصف الشوط الثاني شعرت أن المباراة ستخرج بالتعادل، والحراس الكبار مهم جدا أن يظهروا في توقيت معين ويكون متواجدين في المباريات الكبرى".

ورفع الزمالك رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة مؤقتاً بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 3 مباريات أقل لو فاز بهم سيتخطى الأبيض بفارق 3 نقاط، بينما رفع دجلة رصيده إلى 8 نقاط فقط ليظل في المركز الأخير في الدوري.