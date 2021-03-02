عماد متعب مشيدًا بعبد المنصف: تألق" غير طبيعي".. و"شايل" وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أشاد عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالأداء الذي يقدمة محمد عبد المنصف مع وادي دجلة خلال الفترة الأخيرة، ومساهمته في خروج الفريق بالتعادل أمام الزمالك.

وتألق محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة وتصدى للعديد من محاولات الزمالك بالإضافة إلى ضربة جزاء، ليتسبب في انتهاء لقاء الفريقين بالتعادل (0-0) في لقاء الجولة 14 في الدوري المصري الممتاز.

وقال متعب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" ارتفاع مستوى فريق وادي دجلة أمام الفرق الكبيرى والتراجع في النتائج والأداء أمام باقي فرق الدوري ملحوظة غريبة".

وأضاف:" ربما يكون سبب هذه المستوى للفريق أمام الفرق الكبيرة هو التركيز الزائد من اللاعبين وربما يكون الخوف أكثر من باقي المباريات".

وتابع:" شاهدنا الفريق أمام قدام باقي الفرق يصل للمرمى كتيرًا ويهدر العديد من الفرق، ومحمد عبد المنصف تألقه غير طبيعي وشايل وادي دجلة طوال الوقت".



الزمالك رفع رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة مؤقتاً بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 3 مباريات أقل لو فاز بهم سيتخطى الأبيض بفارق 3 نقاط، بينما رفع دجلة رصيده إلى 8 نقاط فقط ليظل في المركز الأخير في الدوري.