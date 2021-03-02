تعرف أبرز مباريات الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ14 بدوري we المصري، بالإضافة لخوض فريق مانشستر سيتي- متصدر الدوري الإنجليزي مواجهة أمام ولفرهامبتون.
ويستعرض يلا كورة، أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:
الدوري الإنجليزي
10:00 - ولفرهامبتون ومانشستر سيتي - القناة الناقلة (beIN Sports HD 5).
9:45 - يوفنتوس وسييزيا - القناة الناقلة (beIN Sports HD 3).
3:00 - الجونة وسموحة- القناة الناقلة (أون تايم سبورتس 1).
5:00 - مصر المقاصة والمقاولون العرب - القناة الناقلة (أون تايم سبورتس 2).
7:00 - المصري وبيراميدز - القناة الناقلة (أون تايم سبورتس 1).