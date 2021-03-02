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تعرف أبرز مباريات الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ14 بدوري we المصري، بالإضافة لخوض فريق مانشستر سيتي- متصدر مواجهة أمام ولفرهامبتون.

ويستعرض يلا كورة، أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي

10:00 - ولفرهامبتون ومانشستر سيتي - القناة الناقلة (beIN Sports HD 5).

9:45 - يوفنتوس وسييزيا - القناة الناقلة (beIN Sports HD 3).

3:00 - الجونة وسموحة- القناة الناقلة (أون تايم سبورتس 1).

5:00 - مصر المقاصة والمقاولون العرب - القناة الناقلة (أون تايم سبورتس 2).

7:00 - المصري وبيراميدز - القناة الناقلة (أون تايم سبورتس 1).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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