رئيس الاتحاد الدولي لليد يكشف تفاصيل شكواه للرئيس السيسي ضد مرتضى منصور



الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن الأزمة التي بينه وبين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

وقال حسن مصطفى في تصريحات تلفزيوينة: "أرسلت شكاوي للرئيس عبد الفتاح السيسي ضد مرتضى منصور، بسبب هجومه عليه خلال الفترة الأخيرة".

وأكمل: "كان لي دور كبير في كشف التجاوزات التي حدثت في الزمالك من قبل، ووجهت أكثر من رسالة للرئيس السيسي.. ما كان يحدث من رئيس الزمالك السابق هو تدمير للشباب وسلوكياتهم وأخلاقهم".

وأضاف: "أنا أهلاوي جدًا ورغم كدة عمري ما جيت على الزمالك، بالعكس كانت بتحصل مشاكل بيني وبين صالح سليم وحسن حمدي بسبب قرارات كنت بخدها ضد الأهلي".