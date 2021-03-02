شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل حسم صفقة "قنّاص" سيمبا بسبب فتوى لجنة التخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي بتأجيل فكرة الدخول فى مفاوضات جادة ورسمية مع الموزمبيقي لويس ميكيسون لاعب سيمبا التنزاني لحين متابعة اللاعب بشكل أكثر دقة، وفى مباريات كثيرة، حتى يكون التقييم موضوعيا وغير مُتسرّع.

ونال ميكيسون، الذى ظهر بشكل جيد في مباراة الأهلي وسيمبا الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، إعجاب الكثيرين في الأهلي ومنهم أفراد بالجهاز الفني وطالبوا بالتعاقد معه، لكن لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، قالت إنه ليس من المنطقي التعاقد مع لاعب لمجرد أنه تألق أو سجل هدفاً في الأهلي.

وأوضحت اللجنة، ومعها محمود الخطيب رئيس النادي، أن ميكيسون لاعب جيد لكن لابد من متابعته فترة طويلة من أجل البت في إمكانية التعاقد معه، وأتفقت اللجنة مع الخطيب على أن اللاعب الموزمبيقي ظهر بشكل جيد في مباراة الأهلي وسجل هدف الفوز لفريقه لكن هذا لا يعني أن الاهلي قرر الدخول معه في مفاوضات رسمية.

وكشف مسؤولو الأهلى أنه لن يتم التعاقد مع لاعب لمجرد تألقه في مباراة أو اثنتين، فلابد أن تتم متابعته فترة طويلة وبعدها يتم الحكم عليه ثم التفاوض معه بشكل جاد ورسمي.