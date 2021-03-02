شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة..المصرى البورسعيدى فى مواجهة قوية أمام بيراميدز باستاد الاسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المصرى البورسعيدى نظيره بيراميدز في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية ، ويدخلها الفريق البورسعيدى بعد التعادل مع سيراميكا بهدفين لكل فريق باللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع للمسابقة فيما تعادل بيراميدز مع الجونة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر لقاء وحيد ، وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف.

في المقابل يحتل بيراميدز المركز السابع بجدول الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكهم 13 هدف.

وطالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات للحفاظ على موقعهم بالمربع الذهبى للمسابقة لاسيما أمام منافس قوى مثل بيراميدز يملك كتيبة كبيرة من النجوم

في المقابل طالب الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات بعد فقدان 20 نقطة من أصل 30 نقطة حتى الان بالمسابقة بغية تعديل المسار المحلى بعد التأهل الافريقى لدور المجموعات بالكونفدرالية.