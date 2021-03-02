الامارات | مصرية تتبرع بقرطها الذهبي لتجديد عقد لاعب في «الزمالك»

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرية تتبرع بقرطها الذهبي لتجديد عقد لاعب في «الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبرعت سيدة مصرية، بقرطها الذهبي، من أجل تجديد عقد فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، حسبما أعلن عنه الموقع الرسمي لنادي الزمالك.



وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الحاجة سوزان ترددت على النادي لمدة 3 أيام،قبل أن تتمكن من مقابلة نائب رئيس نادي الزمالك هشام إبراهيم لتعرض عليه تبرعها بقرطها الذهبي لتجديد عقد لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي الذي ينتهي آخر الموسم الجاري

وجاءت السيدة الزملكاوية تحمل مبلغا بسيطا من المال ثمن قرطها الوحيد الذي باعته لتتبرع به للنادي، بعدما قرأت عبر وسائل التواصل أفكاراً ومقترحات بهذا الشأن.

و قبل النادي تبرع سوزان، واستقبلها ساسي قبل التمرين، ووعدها بأن يلبي طلبها في الاستمرار بالنادي خلال العام القادم.



يذكر أن مشجعي الزمالك أطلقوا مبادرة أخيرا عبر المنصات للمساهمة في تجديد عقد ساسي.



وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء، أن إدارة النادي عرضت على اللاعب الحصول على مليوني يورو سنويا مقابل التجديد، ما يعادل 38 مليونا بخلاف الضرائب ورسوم القيد وبعض الرسوم الأخرى التي تصل إلى 500 ألف يورو عن الموسم الواحد.

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