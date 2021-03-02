شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك والإدارى يغادران إلى تونس اليوم لترتيب استقبال البعثة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، برفقة حمادة الدالي إداري الفريق، إلى تونس اليوم، ليسبقا بعثة الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي، وقرر طبيب الزمالك السفر إلى تونس مبكرا لمتابعة أحوال الفندق الذى ستقيم فيه البعثة، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويحل الزمالك ضيفاً على الترجي السبت المقبل، فى اللقاء الذى يقام فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرغب محمد أسامة فى عدم ترك أى مجال للصدفة في الرحلة، لتفادي إصابة أي لاعب بفيروس كورونا، حيث فضل السفر إلى تونس قبل البعثة لترتيب كافة الأمور قبل وصولها، ومن المقرر أن يسافر الزمالك إلى تونس يوم 3 مارس المقبل.

وتعاقد نادي الزمالك مع شركة جديدة لتوفير طائرة خاصة لنقل البعثة البيضاء إلى تونس، ويترأس اللواء عماد عبد العزيز البعثة فى تونس لتوفير كافة المتطلبات، والشد من أزر اللاعبين، والتأكيد على دعم وثقة مجلس الإدارة في الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية خارج الديار.

وتعادل الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيا في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ثم تعادل بنفس النتيجة مع تونجيت السنغالى خارج ملعبه، ليتواجد الأبيض بالمركز الثالث بالمجموعة الرابعة خلف الترجي التونسي المتصدر برصيد 4 نقاط ومن خلفه مولودية الجزائر المتواجد بالمركز الثاني برصيد نقطتين، ويتفوق على الزمالك بفارق الأهداف بينما يتذيل بطل السنغال المجموعة برصيد نقطة وحيدة.