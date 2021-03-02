شكرا لقرائتكم خبر عن 76% من القراء يتوقعون اشتعال المنافسة على الدورى بعد فوز الأهلى على الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع اشتعال المنافسة على الدورى بعد فوز الأهلى الأخير على طلائع الجيش، توقع غالبية القراء اشتعال المنافسة على الدورى بعد فوز الأهلى الأخير على طلائع الجيش.

وتوقع 76% من القراء اشتعال المنافسة على الدورى بعد فوز الأهلى الأخير على طلائع الجيش، بينما استبعد 24% من القراء اشتعال المنافسة على الدورى بعد فوز الأهلى الأخير على طلائع الجيش.



