شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي يطالب النمور بنقاط الوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرفت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مكافأة مالية للاعبي الفريق الكروي الأول، عقب تحقيق الفوز والنقاط الثلاث من أمام فريق القادسية في الجولة الماضية، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يأتي ذلك في إطار حرص الإدارة الاتحادية على تحفيز اللاعبين لمواصلة الانتصارات والمنافسة على مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري.

من جانب آخر، طالب المدرب كاريلي اللاعبين بطي صفحة الفوز على فريق القادسية، والعمل على التحضير فنيا ونفسيا لمواجهة الوحدة يوم الجمعة القادم على ملعب الشرائع بمكة؛ ضمن مباريات الجولة (22) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشدد على ضرورة احترام الخصم من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث التي تشكل أهمية كبيرة في تعزيز فرصة منافسة الفريق الكروي على لقب الدوري في الموسم الحالي.

هذا وسيجري المدرب كاريلي مناورة كروية سيعتمد من خلالها النهج الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة الوحدة، وسيعود المدافع أحمد حجازي للمشاركة مع الفريق الاتحادي بعد انتهاء عقوبة إيقافه بسبب تراكم الإنذارات.