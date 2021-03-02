شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المقاولون يخشى مفاجآت مصر المقاصة بالجبل الأخضر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج مصر المقاصة نظيره المقاولون العرب في تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للمسابقة فيما فاز ذئاب الجبل على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الثالثة عشرة للمسابقة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 7 وتعادل في 2 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 19 هدف.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 4 وتعادل في 2 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

وطالب إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات للحفاظ على موقعهم لمواجهة المنافسة الساخنة مع الاهلى العائد بالمباريات المؤجلة

في المقابل شدد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب على لاعبيه صعوبة مباراة اليوم مؤكدا على أن الفوز سوف يمنح الفريق دفعة معنوية هائلة لتعديل مساره بجدول المسابقة.