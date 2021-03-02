حسن مصطفى عن إيقاف هشام نصر: خرق النظام "الفقاعة" أكثر من مرة..وهذا قرار لجنة مختصة

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إننا لا يجب أن نربط بين قرار وقف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بمصر كدولة، وهذا لأن البلد شيء، ووقف مسؤول أيًّا كان من هو، شيء آخر.

وأضاف "مصطفي" خلال لقائه ببرنامج " الحكاية " المذاع عبر فضائية "MBC مصر": هشام نصر اخترق النظام أكثر من مرة، وتم إنذاره من قبل الاتحاد الدولي؛ بسبب اختراقاته أكثر من مرة لنظام الفقاعة، لافتا إلى أن الاتحاد يعمل من خلال لجان ومجلس ادارة الاتحاد يعمل به مسؤولين من جميع الجنسيات ويعملون بديمقراطية .

وأكد "مصطفي" ان قرار وقف هشام نصر كان بسبب اختراقه " الفقاعة الصحية" اكثر من مرة، وسألته: هل تود ان تكون بالداخل من اللاعبين، أم بالخارج؟، فقال: أريد أن أكون بالداخل، وهذا يعني انه لا يجب أن يخرج من الفقاعة طوال مدة البطولة، ولكنه خرق القواعد 5 مرات، غير الذى لا نعرفه، ومن قرر إيقاف هشام نصر، هو أحد مسؤولي اللجان، وجنسيته ألماني، وهذه لجنة مختصة.