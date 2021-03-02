شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ضيفاً ثقيلا على الجونة باستاد خالد بشارة فى الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الجونة نظيره سموحة فى الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، باستاد خالد بشارة فى الغردقة، بافتتاح الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الجونة بعد التعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل سموحة مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة جمعها من 14 مباراة فاز في 5 وتعادل في 5 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 18 نقطة جمعها من 13 مباراة، فاز في ثلاث مباريات وتعادل فى 9 وخسر لقاءً وسجل لاعبوه 15 هدفا، وتلقت شباكه 13هدفا، ومازال لديه لقاء مؤجل.

من جهته شدد رضا شحاته المدير الفني للجونة على لاعبيه بضرورة استعادة قطار الانتصارات للعودة للمربع الذهبى مرة أخرى.

وفى المقابل طالب أحمد سامى المدير الفني لسموحة لاعبيه بالفوز اليوم للتقدم في سباق مراكز المسابقة واكتساب دفعة معنوية جديدة لاسيما فى ظل إقامة المباراة خارج ملعبه.