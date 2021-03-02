شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يتابع مباراة بيراميدز والمصرى قبل مواجهة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الفني لفريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال، مباراة بيراميدز والمصرى المقرر إقامتها اليوم، الثلاثاء، استعداداً للقاء المرتقب بين أبناء الجنوب والفريق السماوى السبت المقبل، ويعمل الجهاز الفني لأسوان على تحديد نقاط القوة والضعف في بيراميدز من خلال مباراة النادي المصري.

وأغلق الجهاز الفني لأسوان صفحة الخسارة من البنك الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، وبدأ أبناء الجنوب الاستعداد للمباراة المقبلة أمام بيراميدز والتى من المقرر إقامتها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام.

وشدد عبد العال على ضرورة استعادة روح الانتصارات وغلق صفحة الهزيمة والاستفادة من الأخطاء التى حدثت فيها، من أجل التركيز على المباراة المقبلة.

كما طالب الجهاز الفني لأسوان لاعبي الفريق، بضرورة بذل أقصى طاقة ممكنة أمام بيراميدز للخروج بنتيجة إيجابية ومصالحة الجماهير.

وتراجع أسوان إلى المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 17 نقطة، حصدها أبناء الجنوب من 14 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 5 وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 10 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً.

من جهته كشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن سبب تأخر عودة فريق أسوان إلى ملعبه حتى الآن، بعد تجهيزه لاستضافة تقنية الفار ورفع كفاءة أرضيته، وقال أمين فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن ملعب أسوان بالفعل بات جاهزاً لاستضافة مباريات الفريق فى الدوري العام، وكان من المقرر العودة إليه فى وقت سابق.

وقال أمين، قد نعود إلى ملعبنا فى الدور الثاني ولكن هذا سيتوقف على جدول المباريات، فنظام الدورى بعد كورونا بات من الصعب معه التنقل كثيراً بالنسبة للفريق فى وجود مسحات كورونا التى يخضع لها اللاعبون والجهاز الفني قبل كل مباراة، خاصة مع ضغط المباريات واللعب كل ثلاثة أيام، وإذا استمر الجدول بهذا الشكل فلن نتمكن من العودة إلى ملعبنا.