القبيسي: الظفرة تجاوز ظروفًا بالغة الصعوبة وقضية غرامة الفيفا تم حلها

أكد أحمد عمران القبيسي، رئيس شركة بنادي الظفرة، أن فريقه عاش ظروفًا بالغة الصعوبة في الموسم الحالي وخاصة مع نهاية الدور الأول من دوري الخليج العربي وحتى المرحلة السابعة عشرة مشيرًا للظروف الصحية والإصابات التي جعلت الفريق يفقد أكثر من نصف عناصره في كل مباراة.

وأضاف القبيسي في تصريحات نشرتها صحيفة “البيان” اليوم الثلاثاء : “واجهنا العديد من الصعاب التي أثرت في نتائج الفريق ولكنها لم تفقدنا الثقة باللاعبين لأننا كنا نعلم الأسباب ونجد لهم العذر، وبعد أن اكتملت الصفوف في مباراة العين عاد الفريق من جديد لسكة الانتصارات وحقق فوزًا ثمينًا على حساب منافس كبير”.

كما أكد القبيسي حل قضية الغرامة المالية التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمصلحة نادي الوحدة السوري، والبالغ قدرها 09ر1 مليون درهم (نحو 300 ألف دولار) هي عبارة عن 20 % من قيمة صفقة انتقال اللاعب عمر خريبين للهلال السعودي في سنة 2017.

وقال: “القضية انتهت بشكل ودي بين الناديين الإماراتي والسوري بعد جلسة مشتركة مع وفد نادي الوحدة في زيارته الأخيرة للإمارات .. المسألة تم حلها وديًا والحمد لله والقضية أصبحت من الماضي وتم الاتفاق على أن يكون هنالك تعاون مشترك في ما يخدم مصلحة الناديين في المستقبل القريب”.