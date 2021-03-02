شكرا لقرائتكم خبر عن حدث في دوري الدرجة الثالثة.. ضرب مبرح لحكم رفض احتساب ضربة جزاء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مهزلة اخلاقية شهدتها مباراة منية سمنود وشبان بدواي، ضمن منافسات دوري القسم الثالث والتي أقيمت عصر الاثنين، حيث تعرض أحمد لطفي، حكم المباراة للضرب المبرح من جانب بعض لاعبي شبان بداوي وجماهير النادي بعد مطالبتهم باحتساب ضربة جزاء.

وألغي حكم المباراة اللقاء بعدما تحول الملعب إلى ساحة حرب، أوضحها فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، قال محمد المرسي، مهاجم الزمالك السابق والمدرب العام لشبان بداوي: «المتسبب في هذه الأزمة هو الحكم لاستفزازه لاعبي الفريق بشكل مستمر».

وأضاف: «الحكم احتسب لنا ركلة جزاء صحيحة، ثم احتسب لمنية سمنود ركلة جزاء غير صحيحة تعادلوا من خلالها معنا في الدقيقة 90».

فيما قال طارق محجوب، المدير الفني لمنية سمنود، إن الحكم لم يكن سيئا بدليل احتسابه ضربتي جزاء مستحقتين لكل فريق ولم يتحامل على شبان بداوي.

وأضاف: «حين كانت النتيجة 2-1 لنا، وبعد مرور دقيقتين من الوقت بدل الضائع، كانت هناك هجمة لشبان بداوي ليعترض مسؤولو فريقهم على الحكم ويعتدوا عليه في مظهر يسئ للكرة المصرية».

.لمشاهدة فيديو الواقعة من خلال اللينك