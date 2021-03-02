شكرا لقرائتكم خبر عن «التورنيدو».. من أول لمسة هدف والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - نفض النجم الدولي نجم المنتخب السعودي والفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سالم الدوسري الغبار عن التهديف الذي دام طويلاً، عندما نجح في إحراز هدفين بشباك الفتح خلال المواجهة الدورية التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، إذ نجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق رأسية جميلة بعد أقل من دقيقة من نزوله وفي أول لمسة خلال مجريات الشوط الثاني، وصنع الفارق مع الكتيبة الزرقاء كعادته مع الزعيم، وبذلك يعود لمصالحة جماهيره بالمستوى المميز والهدفين الأروع اللذين سجلهما من ماركة النجم سالم الدوسري.