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«التورنيدو».. من أول لمسة هدف

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جدة - خالد شويل - نفض النجم الدولي نجم المنتخب السعودي والفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سالم الدوسري الغبار عن التهديف الذي دام طويلاً، عندما نجح في إحراز هدفين بشباك الفتح خلال المواجهة الدورية التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، إذ نجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق رأسية جميلة بعد أقل من دقيقة من نزوله وفي أول لمسة خلال مجريات الشوط الثاني، وصنع الفارق مع الكتيبة الزرقاء كعادته مع الزعيم، وبذلك يعود لمصالحة جماهيره بالمستوى المميز والهدفين الأروع اللذين سجلهما من ماركة النجم سالم الدوسري.
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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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